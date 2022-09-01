Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: "Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu"
Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa haberi gündeme bomba gibi düştü. Bahar Candan ile çok yakın olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, şoke eden bir iddiayla magazin gündemini salladı. Sisi, Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" diyerek ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
"HAMİLE KALAN BAHAR CANDAN KÜRTAJ OLDU"
Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa gündeme bomba gibi düştü.
Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken şoke eden bir iddia daha geldi.
Sisi açıklamasında Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'un bir yandan da Bahar Candan ile birlikte olduğunu söyledi.
Seyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi:
"Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."