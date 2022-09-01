Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: "Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu"

Seyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."