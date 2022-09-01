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Haberler Magazin Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: "Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu"

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: "Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu"

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa haberi gündeme bomba gibi düştü. Bahar Candan ile çok yakın olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, şoke eden bir iddiayla magazin gündemini salladı. Sisi, Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" diyerek ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

01.09.2022 15:12 - Son Güncelleme: 01.09.2022 15:15
Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw’ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu

"HAMİLE KALAN BAHAR CANDAN KÜRTAJ OLDU"

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa gündeme bomba gibi düştü.

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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw’ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu

Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken şoke eden bir iddia daha geldi.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw’ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu

Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Iraklı iş insanı hakkında Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia geldi. "Bahar benim kızım gibidir" diyen Seyhan Soylu şoke eden açıklamalar yaptı.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw’ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu

Sisi açıklamasında Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'un bir yandan da Bahar Candan ile birlikte olduğunu söyledi.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw’ın evlendiği iddia edilmişti... Olay ifşa: Bahar Candan hamile kaldı 2 aylıkken kürtaj oldu

Seyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."

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