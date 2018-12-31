Ebru Gündeş hamile mi? Ebru Gündeş'in karnındaki şişlik dikkatlerden kaçmadı!
Ebru Gündeş'in son zamanlardaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Sık sık İran asıllı eşi Reza Zarrab'ın yanına New York'a giden Ebru Gündeş'in karnındaki ve yüzündeki şişlik akılara "Ebru Gündeş hamile mi?" sorusunu getirirken, Gündeş'e yakın bir kişinin sözleri kafaları iyice karıştırdı.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 13:40:43
Güncelleme: 13:53:17
İKİNCİ BEBEK YOLDA MI?
Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda eşi Reza Zarrab'ın yanına gitmişti. İddialara göre yeniden anne olmak isteyen Ebru Gündeş'in vücudundaki şişlikler hamile olduğunun göstergesiydi.
Amerika'da tutuklandıktan sonra itirafçı olup tanık konumuna geçerek serbest kalan Reza Zarrab'la evliliğini sürdüren Ebru Gündeş'in, New York ziyaretleri sırasında hamile kaldığı iddia edilmişti.
Gündeş'in, hamileliğini yakın çevresinden bile sakladığı iddialar arasında.
Ünlü sanatçı, en son 2 ay önce kızıyla birlikte New York'a gitmişti. Havaalanında görüntülenen Gündeş'in keyfi yerindeydi.
Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre, son dönemde sık sık New York'a giden şarkıcının son görüntülerinde, karnının şiş olmasının yanı sıra yüzü ve gözündeki şişlik hamilelik iddiasını güçlendirdi.