Mine Tugay'ın aslen nereli olduğunu öğrenince şok olacaksınız! Mine Tugay kimdir?

Mine Tugay, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Ekranların sevilen yüzü Mine Tugay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra turuncu saçlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada ünlüler arasında başlayan 'bornozlu paylaşım akımı'na uyan ve fotoğrafına binlerce beğeni alan güzel oyuncu Mine Tugay kimdir? Son günlerin popüler ismi haline gelen Mine Tugay'ın aslen nereli olduğu ise bir diğer merak edilen konu. İşte Mine Tugay'ın memleketi...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:58:24 Güncelleme: 11:21:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





