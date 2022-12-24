Ebru Gündeş en büyük destekçisiydi Armağan Çağlayan sağlık durumu nasıl açıkladı! Kötü haberi de sosyal medyadan duyurdu
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medyada bir açıklamada bulunarak akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendirmişti. Hastalık haberi sanat camiasını üzen Armağan Çağlayan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Çağlayan, kötü haberi de sosyal medyadan duyurdu.
Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.
4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar.
"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ!
YouTube'da yayınlanan programına hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı konuk eden ünlü isim, gözleri dolarak "Billur Hanım gibi ben de chek-up'a gittim. Orada bir kitle bulundu. Şimdi korkuyor muyum? Hayır. Sadece acı çekmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"KEMOTERAPİ YOK"
Armağan Çağlayan, önceki gün Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansıdı. Ameliyat olduğunu ve alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini belirten ünlü yapımcı ve sunucu, süreci şöyle anlattı: