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Hadise'ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise'nin bu kez de anne ve babası…

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı Hadise son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Attığı her adımla olay yaratan Hadise bu kez ailevi durumlarıyla gündemde. Hadise'nin 24 yıl önce Belçika'da boşanan annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz ikinci kez boşandılar. İşte haberin detayları.

24.12.2022 09:11 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:13
Hadise’ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise’nin bu kez de anne ve babası…

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşanmanın yankıları hala sürerken bu defa şarkıcı Hadise'nin anne ve babasından haber geldi. İşte tüm detaylar...

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Hadise’ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise’nin bu kez de anne ve babası…

Hadise, iki ay önce işadamı Mehmet Dinçerler ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Hadise’ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise’nin bu kez de anne ve babası…

Sabah'ın haberine göre; 24 yıl önce Belçika'da boşanan çift, kararın Türkiye'de geçerli olması için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı.

Hadise’ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise’nin bu kez de anne ve babası…

Mahkeme, ikilinin boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

Hadise’ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise’nin bu kez de anne ve babası…

Yaklaşık iki saat süren dava karara bağlandı. Mahkeme, ikilinin boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

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