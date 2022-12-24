Hadise'ye bir şok daha! İkinci kez boşandılar! Mehmet Dinçerler ile 5 ay içinde boşanan Hadise'nin bu kez de anne ve babası…
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı Hadise son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Attığı her adımla olay yaratan Hadise bu kez ailevi durumlarıyla gündemde. Hadise'nin 24 yıl önce Belçika'da boşanan annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz ikinci kez boşandılar. İşte haberin detayları.
24.12.2022 09:11 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:13
Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşanmanın yankıları hala sürerken bu defa şarkıcı Hadise'nin anne ve babasından haber geldi. İşte tüm detaylar...
Hadise, iki ay önce işadamı Mehmet Dinçerler ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.