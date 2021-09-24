Ebru Gündeş dizginleri ele aldı başka kadın istemiyor! Yasak aşk 'Hadise'sinin ardından Acun tarafını seçmişti şimdi de...
Ebru Gündeş dizginleri ele aldı, başka kadın istemiyor! Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçmişti şimdi de Seren Seregil'den gelen bomba iddia kulislerde dönmeye başladı. Önceki gün Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla O Ses Türkiye 2021 jürileri belli oldu. 10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise yeni kadroda yer almıyor. Açıklamaları ile çok konuşulan Serengil, son olarak Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşkının kesinleştiği ve Acun'un Ebru'yu seçtiğini ifade etti. İddiaya göre Ebru Gündeş de O Ses Türkiye'de dizginleri ele aldı.
24.09.2021 10:47
- Son Güncelleme: 24.09.2021 10:52
YASAK AŞK 'HADİSE'SİNİN ARDINDAN EBRU DİZGİNLERİ ELE ALDI!
Ebru Gündeş dizginleri ele aldı başka kadın istemiyor! Yasak aşk 'Hadise'sinin ardından Acun tarafını seçmişti şimdi de Seren Serengil'den gelen iddia gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekiminden paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı, yarışma jürisindeki değişikliği fotoğraflarla gözler önüne serdi.
Seren Serengil ayrıca Hadise-Reza Zarrab aşkının kesinleştiğini ve bu olaydan dolayı Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'i tercih ettiğini söyledi.
ACUN TARAFINI SEÇTİ HADİSE VEDA ETTİ!
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti Hadise veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...