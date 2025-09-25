Ebru Gündeş boşanıyor! Dubai’de başlayan aşk, suç örgütü iddiasıyla bitti! İlk açıklama geldi

✦ EVLİLİK BİTTİ, SAYGI VE DOSTLUK DEVAM EDECEK
Ebru Gündeş, açıklamasında evliliklerinin sevgiyle başladığını ancak zaman içinde yaşanan fikir ayrılıklarının ayrılığı kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti. "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır" ifadelerini kullanan sanatçı, süreci anlayışla karşılayan herkese teşekkür etti.
Sanatçı ile iş insanı Murat Özdemir, evliliklerinden sonra Dubai'de yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin özel hayatı zaman zaman medyaya yansımış, ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.