Ebru Gündeş boşanıyor! Dubai’de başlayan aşk, suç örgütü iddiasıyla bitti! İlk açıklama geldi

✦ GÖZALTI İDDİASI: ORGANİZE SUÇ SORUŞTURMASI

Boşanma haberinin ardından çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Murat Özdemir, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İddialara göre Özdemir, Selahattin Yılmaz grubuyla bağlantılı olarak organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlanıyor. Polis ekiplerinin Acarkent'teki villasına operasyon düzenleyerek Özdemir'i gözaltına aldığı öne sürüldü.

Bu gelişme, çiftin ayrılık kararının perde arkasında farklı nedenlerin de olabileceği yönünde yorumlara yol açtı. Ancak Ebru Gündeş, açıklamasında yalnızca fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdi.