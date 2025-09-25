PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş boşanıyor! Dubai’de başlayan aşk, suç örgütü iddiasıyla bitti! İlk açıklama geldi

Müzik dünyasının en güçlü seslerinden Ebru Gündeş, yeniden boşanma haberiyle gündemde. 2023 yılında evlendiği Murat Özdemir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Gündeş, yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dubai'de başlayan birliktelik, Özdemir hakkında ortaya atılan suç örgütü iddialarının ardından bitme noktasına geldi. Boşanma kararını sosyal medyadan duyuran Gündeş ilk açıklamasıyla süreci resmen doğruladı.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR BOŞANIYOR: SOSYAL MEDYADAN DUYURDU, GÖZALTI İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, 2023 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık haberlerini reddeden çift, bu kez iddiaları doğruladı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla evliliğini noktaladığını açıkladı.

✦ EVLİLİK BİTTİ, SAYGI VE DOSTLUK DEVAM EDECEK

Ebru Gündeş, açıklamasında evliliklerinin sevgiyle başladığını ancak zaman içinde yaşanan fikir ayrılıklarının ayrılığı kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti. "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır" ifadelerini kullanan sanatçı, süreci anlayışla karşılayan herkese teşekkür etti.

Sanatçı ile iş insanı Murat Özdemir, evliliklerinden sonra Dubai'de yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin özel hayatı zaman zaman medyaya yansımış, ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

✦ GÜNDEŞ'İN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Ebru Gündeş, daha önce iş insanı Rıza Zarrab ile evlenmiş ve bu evlilikten bir kızı olmuştu. Zarrab'tan boşandıktan sonra Murat Özdemir ile dünyaevine giren sanatçı, bu evliliğini de iki yıl bile sürmeden noktaladı.

✦ KAMUOYUNDA MERAK KONUSU

✦ GÖZALTI İDDİASI: ORGANİZE SUÇ SORUŞTURMASI

Boşanma haberinin ardından çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Murat Özdemir, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İddialara göre Özdemir, Selahattin Yılmaz grubuyla bağlantılı olarak organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlanıyor. Polis ekiplerinin Acarkent'teki villasına operasyon düzenleyerek Özdemir'i gözaltına aldığı öne sürüldü.

Bu gelişme, çiftin ayrılık kararının perde arkasında farklı nedenlerin de olabileceği yönünde yorumlara yol açtı. Ancak Ebru Gündeş, açıklamasında yalnızca fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdi.

Sanatçının açıklaması hayranları arasında geniş yankı uyandırırken, Özdemir hakkındaki gözaltı iddiaları da kamuoyunda tartışma yarattı. Boşanma sürecinin detaylarının nasıl ilerleyeceği ve gözaltı iddialarıyla ilgili resmi açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

