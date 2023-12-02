Ebru Gündeş "Bazen" dedi efkarlı pozunu paylaştı sosyal medya sallandı "Fıstık yeşilimiz" Adeta sessizliğe gömülen Gündeş...

Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş'ten yeşiller içinde poz... Kısa bir süre önce herhangi bir ödül törenine katılmayacağını bu yüzden kendisine ödül verilmesini istemediğini söyleyen Ebru Gündeş, sessiz sakin hayatını sürdürürken bir yandan da durmaksızın sahne almaya devam ediyor. Instagram'ını epey aktif kullanan Gündeş'in son pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde bir süredir aldığı ödül töreni davetlerinden rahatsız olduğunu belirterek, "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı Gündeş.
"ÇIKARMAYA İÇİM EL VERMİYOR"
20 Ekim'de de yeni albümü çıkarması beklenen Gündeş, albümün çıış tarihini ertelemişti.