Ebru Gündeş "Bazen" dedi efkarlı pozunu paylaştı sosyal medya sallandı "Fıstık yeşilimiz" Adeta sessizliğe gömülen Gündeş...

Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş'ten yeşiller içinde poz... Kısa bir süre önce herhangi bir ödül törenine katılmayacağını bu yüzden kendisine ödül verilmesini istemediğini söyleyen Ebru Gündeş, sessiz sakin hayatını sürdürürken bir yandan da durmaksızın sahne almaya devam ediyor. Instagram'ını epey aktif kullanan Gündeş'in son pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.