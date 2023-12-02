Akciğer kanserini yenen Armağan Çağlayan son durumunu duyurdu "Adeta kudurmuş gibi..." Hastalığı hakkında konuşan Çağlayan...

Sonrasında 30 Kasım'da ameliyat olan ve operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı