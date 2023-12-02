Akciğer kanserini yenen Armağan Çağlayan son durumunu duyurdu "Adeta kudurmuş gibi..." Hastalığı hakkında konuşan Çağlayan...

2022 Kasım ayında kansere yakalandığını açıklayarak kötü haberi duyuran Armağan Çağlayan, sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini vurgulayarak tedavi sürecinde kemoterapi ve radyoterapi almayacağını açıklamıştı. O açıklamanın üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti ve Çağlayan kanseri yendi. Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla atlattığı hastalığın onu nasıl değiştirdiği hakkında açıklamalar yaptı.
Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz yıl kasım ayında akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu Instagram hesabında.
Sonrasında 30 Kasım'da ameliyat olan ve operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:
4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı
Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti; akıllı ilaca uygun mu, değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş, o da yavaş yayılan bir türmüş.