Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?
Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa görüntülendi.1,5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, 'Arzu Travmayı' oyununu izlemeye gitti. Çıkışta muhabirlere yakalanan çift, ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?
15.04.2019 17:54
- Son Güncelleme: 15.04.2019 18:05
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