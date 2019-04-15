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Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa görüntülendi.1,5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, 'Arzu Travmayı' oyununu izlemeye gitti. Çıkışta muhabirlere yakalanan çift, ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?

15.04.2019 17:54 - Son Güncelleme: 15.04.2019 18:05
Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy, sonunda yakayı ele verdi. Bir dargın bir barışık çift, geçtiğimiz akşam Maslak'ta "Arzu Tramvayı" oyunu çıkışında kameralara yakalandı. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir? İşte detaylar...

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

ASANSÖRDEN İNERKEN YAKALANDILAR

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Maslak Uniq'te sahnelenen "Arzu Tramvayı" oyununu izlemeye gidince yakayı ele verdi.

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

Çift oyun bitimi Uniq'in içinde bulunan Tamirane adlı mekana girdi.

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

Ulusoy içeri sevgilisi ile girdikten sonra mekanın perdeleri örtüldü.

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

Sabaha karşı saat 04.00'te çıkan ikili, asansörden inince görüntülendi.

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