Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra ilk kez başbaşa! Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşındadır?

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy, sonunda yakayı ele verdi. Bir dargın bir barışık çift, geçtiğimiz akşam Maslak'ta "Arzu Tramvayı" oyunu çıkışında kameralara yakalandı. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir? İşte detaylar...