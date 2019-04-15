Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çukur dizisinde yıldızı parlayan Kubilay Aka son günlerin en çok konuşulan gençlerinden biri. Celasun karakterini canlandırann Kubilay Aka genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Hal böyle olunca özellikle sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Kubilay Aka'nın yine sosyal medyada yayılan çocukluk fotoğrafları çok konuşuldu. İşte başta Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

15.04.2019 15:08 - Son Güncelleme: 15.04.2019 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





