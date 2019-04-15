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Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çukur dizisinde yıldızı parlayan Kubilay Aka son günlerin en çok konuşulan gençlerinden biri. Celasun karakterini canlandırann Kubilay Aka genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Hal böyle olunca özellikle sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Kubilay Aka'nın yine sosyal medyada yayılan çocukluk fotoğrafları çok konuşuldu. İşte başta Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

15.04.2019 15:08 - Son Güncelleme: 15.04.2019 15:16
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka geleceğin parlayan yıldızlarından biri olacağa benziyor. Kubilay Aka'nın çocukluğuna ait fotoğraflar sosyal medyayı salladı. İşte başta Kubilay Aka olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

ARAS BULUT İYNEMLİ

Minik bir detay. Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile Miray Daner kuzen. Yine Çukur dizisinde rol alan Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka, Miray Daner ile uzun süredir birlikte.

Şimdi Aras Bulut İynemli'nin çocukluk yıllarına geçelim.

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Rasim Öztekin

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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