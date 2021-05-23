Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı
Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına yanıt! Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçen yaz ortaya çıkan fotoğraflarındaki kilolu ve selilütlü haliyle uzun süre gündem olmuştu. Söz konusu fotoğrafların ardından Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklayan Özaslan, Instagram'a attığı fotoğraflarda oynamaya yaptığı iddialarıyla eleştirilmişti. Photoshop iddialarının yankısı hala sürerken Duygu Özaslan'dan ilginç bir paylaşım geldi. Bikinili pozlarını ve videosunu takipçileriyle paylaşan Özaslan, uzun uzadıya bir açıklama yaparak photoshop iddialarını yalanladı. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı…
Youtube üzerinden yayınladığı videolarla tanınan fenomen Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl tatilde çekilen görüntüleri uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan fotoğrafların ardından Duygu Özaslan'ın paylaşımlarında photoshop yaptığını ileri sürerek fenomeni eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına cevap | TIKLA İZLE
Sosyal medya fenomeni, bikinili pozlarının altına şu notu düştü: "Aynı vücut. Farklı açı. Farklı poz. Farklı ışık. Geçen gün beden algısıyla ilgili bir yazı okudum ve şu cümle beni çok etkiledi: Şu anda bedeninizin nasıl görünürse görünsün bir pandemiyi atlattığının farkında mısınız? Durup düşündüm.