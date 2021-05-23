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Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı

Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına yanıt! Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçen yaz ortaya çıkan fotoğraflarındaki kilolu ve selilütlü haliyle uzun süre gündem olmuştu. Söz konusu fotoğrafların ardından Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklayan Özaslan, Instagram'a attığı fotoğraflarda oynamaya yaptığı iddialarıyla eleştirilmişti. Photoshop iddialarının yankısı hala sürerken Duygu Özaslan'dan ilginç bir paylaşım geldi. Bikinili pozlarını ve videosunu takipçileriyle paylaşan Özaslan, uzun uzadıya bir açıklama yaparak photoshop iddialarını yalanladı. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı…

23.05.2021 00:45 - Son Güncelleme: 23.05.2021 00:54
Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla tanınan fenomen Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl tatilde çekilen görüntüleri uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan fotoğrafların ardından Duygu Özaslan'ın paylaşımlarında photoshop yaptığını ileri sürerek fenomeni eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına cevap | TIKLA İZLE

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Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı

Photoshop iddialarının yankısı hala sürerken Duygu Özaslan'dan ilginç bir paylaşım geldi. Bikinili pozlarını ve videosunu takipçileriyle paylaşan Özaslan, uzun uzadıya bir açıklama yaparak photoshop iddialarını yalanladı.

Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı

Sosyal medya fenomeni, bikinili pozlarının altına şu notu düştü: "Aynı vücut. Farklı açı. Farklı poz. Farklı ışık. Geçen gün beden algısıyla ilgili bir yazı okudum ve şu cümle beni çok etkiledi: Şu anda bedeninizin nasıl görünürse görünsün bir pandemiyi atlattığının farkında mısınız? Durup düşündüm.

Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı

Çatlaklarımın, selülitlerimin varsa ya da yoksa herhangi bir şeyimin iyi-kötü hiçbir anlamı yoktu. Bedenim beni her şeyden önce sağlıkla hayatta tutuyordu.

Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt! “Hataların neresinden dönersem kar” dedi bikinili pozlarını yayınladı

Bu yüzden ne pandemide -veya başka sebeplerle- kilo almanızın, vermenizin, belki tam şu anda istediğiniz gibi görünmemenizin, hiçbir önemi yok. Ben bunu geç anlamış olsam da anladığım için mutlu ve hafiflemiş hissediyorum"