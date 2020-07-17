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Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti

Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kaldığı otel odasından paylaştığı fotoğraf ile herkesi şoke etti. Duygu Özaslan'ın yatakta çekildiği fotoğrafta, arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekti. O pembe sweatin, Duygu Özaslan'ın Instagram'dan da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öğrenildi. Tüm bu detaylar, akıllara "Yeni bir ilişki mi?" sorularını getirdi. İşte sarı bikinisi ile fotoğrafları internete sızan ve kilolu görüntüsü ile dikkat çeken Duygu Özaslan'ın Can Maxim Mutaf ile sevgili olduğu iddiasına neden olan o fotoğraf...

17.07.2020 12:55 - Son Güncelleme: 17.07.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





