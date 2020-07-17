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Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti

Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kaldığı otel odasından paylaştığı fotoğraf ile herkesi şoke etti. Duygu Özaslan'ın yatakta çekildiği fotoğrafta, arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekti. O pembe sweatin, Duygu Özaslan'ın Instagram'dan da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öğrenildi. Tüm bu detaylar, akıllara "Yeni bir ilişki mi?" sorularını getirdi. İşte sarı bikinisi ile fotoğrafları internete sızan ve kilolu görüntüsü ile dikkat çeken Duygu Özaslan'ın Can Maxim Mutaf ile sevgili olduğu iddiasına neden olan o fotoğraf...

17.07.2020 12:55 - Son Güncelleme: 17.07.2020 13:27
Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti

Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı takipçileri tarafından büyük bir titizlikle incelenen Duygu Özaslan'ın, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti

Dün kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan, ayak ucunda duran pembe sweat detayı ile dikkat çekti. O pembe sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öğrenildi. Bu detaylar, akıllara "Yeni bir ilişki mi?" sorularını getirdi.

Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti

Duygu Özaslan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen basketbolcu Can Maxim Mutaf...

Duygu Özaslan ünlü basketbolcu ile aşk mı yaşıyor? Sarı bikinili görüntülerin ardından yatak fotoğrafı şoke etti
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