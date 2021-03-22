Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...

Bazı yarışmacılar ise 1 milyonluk final sorusunu görecek kadar şanslı ve başarılıydı.



Peki Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyonluk sorular nelerdi?



Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik ödülü kazanmıştı.