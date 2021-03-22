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Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...

Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar henüz ilk soruda yarışmaya veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Milyoner'in 1 milyon TL'lik final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik sorular ve merak edilen cevapları...

22.03.2021 20:06 - Son Güncelleme: 22.03.2021 20:09
Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı.

Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

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Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...

Bazı yarışmacılar ise 1 milyonluk final sorusunu görecek kadar şanslı ve başarılıydı.

Peki Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyonluk sorular nelerdi?

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik ödülü kazanmıştı.

Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularından bazılarını sizler için derledik.

Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...

İşte o sorular...

Duyan şaşırdı kaldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon liralık sorunun cevabı...