Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke’nin eğlenceli görüntüleri sosyal medyayı salladı! Son halini gören bir daha baktı
Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlayan Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri'nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak Hizmetçiler dizisinde rol alan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekti. Çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, ayna karşısında çektiği eğlenceli görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi görürken Eke son haliyle dikkat çekti. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı ve son hali...
24.10.2022 18:45 - Son Güncelleme: 24.10.2022 19:05
İstanbul Üniversitesinde Alman Dili ve Edebiyatı, ardından Nürnberg'de tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okuyan Algı Eke, Türkiye'ye döndükten sonra Baba Ocağı adlı dizide rol aldı.