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Dünyanın en güzel kadınları belli oldu...Listede 3 de Türk isim var... İşte o isimler

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...

11.01.2020 14:24 - Son Güncelleme: 11.01.2020 14:30
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu...Listede 3 de Türk isim var... İşte o isimler

Top Beauty World, Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 3 de Türk isim yer aldı. İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu...Listede 3 de Türk isim var... İşte o isimler
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu...Listede 3 de Türk isim var... İşte o isimler
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu...Listede 3 de Türk isim var... İşte o isimler
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu...Listede 3 de Türk isim var... İşte o isimler
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