Dünyanın en güzel yüzlü kadınları belli oldu... 2019 listesinde 3 de Türk isim var... İşte o isimler 06.01.2020 11:23

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...

Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde Demet Özdemir 94. sırada yer aldı.



Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde Özgü Kaya 32. sırada yer aldı.





Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde Hande Erçel 21. sırada yer aldı.



