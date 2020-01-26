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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Hande Erçel; Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı. İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını.

26.01.2020 16:13 - Son Güncelleme: 26.01.2020 16:13
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...

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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler

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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler
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