Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 3 de Türk isim var... İşte o dikkat çeken isimler
ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Hande Erçel; Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı. İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını.
26.01.2020 16:13
- Son Güncelleme: 26.01.2020 16:13
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...
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