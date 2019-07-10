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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu

Dünyanın en güzel kadınları açıklandı; ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 'En Güzel 100 Kadınını seçti. Açıklanan listede Türk isimler de dikkat çekici. Türkiye'nin magazin gündeminde sürekli yer alan o isimler aynı şekilde dünyanın en güzel kadınları listesinde de yer buldu! Açıklanan listede yer alan Türk isimler de ülkemizde bu listenin büyük sükse yapmasına neden oldu. İşte dünyanın en güzel kadınları listesinde yer alan Türkler!

10.07.2019 19:25 - Son Güncelleme: 10.07.2019 19:26
Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu

Dünyanın En Güzel Kadınları'nın yer aldığı listede 5 de Türk var. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor.

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu

Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu

99-Keira Knightley

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu

98- Doutzen Kroes

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu

97- Lily Collins

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