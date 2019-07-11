Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu (Video) 11.07.2019 10:25

Dünyanın en güzel kadınları açıklandı; ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 'En Güzel 100 Kadınını seçti. Açıklanan listede Türk isimler de dikkat çekici. Türkiye'nin magazin gündeminde sürekli yer alan o isimler aynı şekilde dünyanın en güzel kadınları listesinde de yer buldu! Açıklanan listede yer alan Türk isimler de ülkemizde bu listenin büyük sükse yapmasına neden oldu. İşte dünyanın en güzel kadınları listesinde yer alan Türkler!