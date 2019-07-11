Dünyanın en güzel kadınları açıklandı; ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 'En Güzel 100 Kadınını seçti. Açıklanan listede Türk isimler de dikkat çekici. Türkiye'nin magazin gündeminde sürekli yer alan o isimler aynı şekilde dünyanın en güzel kadınları listesinde de yer buldu! Açıklanan listede yer alan Türk isimler de ülkemizde bu listenin büyük sükse yapmasına neden oldu. İşte dünyanın en güzel kadınları listesinde yer alan Türkler!
Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu (Video)11.07.2019 10:25
- Adnan Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar'a ‘ajan’ davası
- Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu (Video)
- New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı! (Video)
- Küçük çocuğun otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
- ABD'den S-400 için açık tehdit! Trump başka, bakanlar başka konuşuyor (Video)
- Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı
- 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
- Son dakika: Adana’da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon
- Son dakika: TEM'de meydana gelen 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi
- Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı
- Muğla'da korkutan yangın kontrol altına alındı
- Zırhlı araçtaki paralar yola saçıldı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.