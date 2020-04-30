RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını 2020 aday listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl sadece 1 Türk isim yer aldı. Peki o isim kim? Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel kadınları 2020 aday listesi...

30.04.2020 17:46 - Son Güncelleme: 30.04.2020 17:58
Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste

İşte merak edilen aday listesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste

Geçen yılın en güzel kadını bu yıl da aday.

Tzuyu

Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste

HALIMA ADEN

Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste

YUQI

Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste

DASHA TARAN

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