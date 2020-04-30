Dünyanın en güzel kadınları 2020 adayları belli oldu! Listede sadece 1 Türk var... İşte o liste
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını 2020 aday listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl sadece 1 Türk isim yer aldı. Peki o isim kim? Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel kadınları 2020 aday listesi...
30.04.2020 17:46
- Son Güncelleme: 30.04.2020 17:58
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