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Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Adriana Lima makyajsız hali ile sosyal medya gündeminde! Özellikle son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşayan Adriana Lima, spor sonrası videosu ile herkesi şoke etti. Dudağının üzerindeki karartıya dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları Lima'ya 'Dudağının üzerinde ne var öyle?' şeklinde yorumlarda bulundu. Moda ve magazin dünyasının dikkat çeken ismi Adriana Lima'nın yıllar önce bir ülkenin prensinden teklif aldığını ve evlilik teklifini kabul etse prenses olacağını biliyor muydunuz? Adriana Lima'yı gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? İşte spor sonrası videosuyla dillerden düşmeyen Adriana Lima hakkında şaşırtan gerçekler...

30.04.2020 17:25 - Son Güncelleme: 30.04.2020 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





