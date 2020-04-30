RAMAZAN İMSAKİYE
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Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Adriana Lima makyajsız hali ile sosyal medya gündeminde! Özellikle son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşayan Adriana Lima, spor sonrası videosu ile herkesi şoke etti. Dudağının üzerindeki karartıya dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları Lima'ya 'Dudağının üzerinde ne var öyle?' şeklinde yorumlarda bulundu. Moda ve magazin dünyasının dikkat çeken ismi Adriana Lima'nın yıllar önce bir ülkenin prensinden teklif aldığını ve evlilik teklifini kabul etse prenses olacağını biliyor muydunuz? Adriana Lima'yı gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? İşte spor sonrası videosuyla dillerden düşmeyen Adriana Lima hakkında şaşırtan gerçekler...

30.04.2020 17:25 - Son Güncelleme: 30.04.2020 18:01
Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Moda ve magazin dünyasının gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Adriana Lima Instagram'dan spor sonrası yayınladığı video ile çok konuşuldu.

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Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Makyajsız haliyle paylaştığı videoda dudağının üzerindeki karartıyı gören sosyal medya kullanıcıları, "Dudağının üzerinde ne var öylr?' şeklinde yorumlarda bulundu.

Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Adriana Lima'nın Güneş nedeni ile cildinde yanık oluştuğu yönünde fikirler sundu.

Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Bir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Adriana Lima spor sonrası videosuyla şoke etti! 'Dudağının üzerinde ne var öyle?'

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uyan ünlü isimlerden biri de Metin Hara.

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