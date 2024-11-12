Dünyanın en ağır insanı olarak tarihe geçen Jon Brower Minnoch, inanılmaz kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekti. 1979 yılında 633 kiloya ulaşarak rekor kıran Minnoch, kalp ve solunum yetmezliği gibi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada uygulanan sıkı diyet ve tedavi programıyla 420 kilo vererek 216 kiloya kadar düşmeyi başaran Minnoch'un öyküsü, aşırı kilonun yarattığı zorluklar ve tıbbi müdahale gerekliliğini gözler önüne seriyor.