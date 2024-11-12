Dünyada ölçülmüş en ağır insan unvanı zaman zaman farklı kişiler tarafından alınsa da, Jon Brower Minnoch'un rekoru hala kırılmamış durumda. 1941 yılında dünyaya gelen Minnoch, henüz çocuk yaşta obezite ile mücadele etmeye başladı. 12 yaşında 121 kiloya ulaşan Minnoch'un hikayesi, birçok insan için şaşkınlık yaratıyor.
37 yaşında kalp ve solunum yetmezliği tanısıyla hastaneye kaldırılan Minnoch, tedavi sürecine Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde başladı. Doktorlar, Minnoch'a sıkı bir diyet ve egzersiz programı uygulayarak, günlük kalori alımını 1200 kalorilik bir programa çekti.