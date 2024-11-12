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Dünyanın en ağır insanı Jon Brower Minnoch Nasıl 420 Kilo Verdi? 635 kilodan 215'e indi

Dünyada ölçülmüş en ağır insan unvanı zaman zaman farklı kişiler tarafından alınsa da, Jon Brower Minnoch'un rekoru hala kırılmamış durumda. 1941 yılında dünyaya gelen Minnoch, henüz çocuk yaşta obezite ile mücadele etmeye başladı. 12 yaşında 121 kiloya ulaşan Minnoch'un hikayesi, birçok insan için şaşkınlık yaratıyor.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:12 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:12
Dünyanın en ağır insanı Jon Brower Minnoch Nasıl 420 Kilo Verdi? 635 kilodan 215’e indi
Dünyanın en ağır insanı olarak tarihe geçen Jon Brower Minnoch, inanılmaz kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekti. 1979 yılında 633 kiloya ulaşarak rekor kıran Minnoch, kalp ve solunum yetmezliği gibi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada uygulanan sıkı diyet ve tedavi programıyla 420 kilo vererek 216 kiloya kadar düşmeyi başaran Minnoch'un öyküsü, aşırı kilonun yarattığı zorluklar ve tıbbi müdahale gerekliliğini gözler önüne seriyor.
Dünyanın en ağır insanı Jon Brower Minnoch Nasıl 420 Kilo Verdi? 635 kilodan 215’e indi

DÜNYANIN EN AĞIR İNSANININ REKORU: JON BROWER MİNNOCH

Dünyada ölçülmüş en ağır insan unvanı zaman zaman farklı kişiler tarafından alınsa da, Jon Brower Minnoch'un rekoru hala kırılmamış durumda. 1941 yılında dünyaya gelen Minnoch, henüz çocuk yaşta obezite ile mücadele etmeye başladı. 12 yaşında 121 kiloya ulaşan Minnoch'un hikayesi, birçok insan için şaşkınlık yaratıyor.

Dünyanın en ağır insanı Jon Brower Minnoch Nasıl 420 Kilo Verdi? 635 kilodan 215’e indi

SAĞLIK SORUNLARI VE TEDAVİ SÜRECİ

37 yaşında kalp ve solunum yetmezliği tanısıyla hastaneye kaldırılan Minnoch, tedavi sürecine Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde başladı. Doktorlar, Minnoch'a sıkı bir diyet ve egzersiz programı uygulayarak, günlük kalori alımını 1200 kalorilik bir programa çekti.

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