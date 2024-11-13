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Aybüke Pusat'ın güzellik kürü: 29'luk oyuncu "Çocukluktan gelen bir alışkanlık" diyerek açıkladı!

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Aybüke Pusat, hem oyunculuğu hem de etkileyici görüntüsü ile pek çok projede yer aldı. Yoğun set hayatına rağmen cildine gösterdiği özenle de adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, güzellik sırlarını paylaşmaktan kaçınmıyor. İşte Aybüke Pusat'ın pürüzsüz ve sağlıklı cildinin ardındaki sırlar.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:03 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:03
Aybüke Pusat’ın güzellik kürü: 29’luk oyuncu Çocukluktan gelen bir alışkanlık diyerek açıkladı!

2014 Miss Turkey üçüncüsü olan Aybüke Pusat, cildinin sağlıklı ve genç görünümünü her zaman uyguladığı bakım rutinine borçlu. Pusat, "Cildim çok kuru olduğu için çocukluktan beri nemlendirici krem kullanırım. Bu benim için bir alışkanlık haline geldi" diyerek kuru cildini nemlendirmenin önemine vurgu yapıyor. Ayrıca bakım alışkanlıklarının büyük bir kısmını ailesinden öğrendiğini belirten ünlü oyuncu ebeveynlerinin de cilt bakımına özen gösterdiğini ifade ediyor.

Aybüke Pusat’ın güzellik kürü: 29’luk oyuncu Çocukluktan gelen bir alışkanlık diyerek açıkladı!

Dermatolojik Ürünler ve Limon Suyu Mucizesi

Aybüke Pusat, cilt bakımını ihmal etmiyor ve her gün düzenli olarak yüzünü dermatolojik ürünlerle temizliyor. Ardından cildine limon suyu sürüp, kurumasını bekliyor.

Aybüke Pusat’ın güzellik kürü: 29’luk oyuncu Çocukluktan gelen bir alışkanlık diyerek açıkladı!

Son adımda ise nemlendirici krem ile cildine esneklik ve canlılık katıyor. Pusat, bu bakım rutininin ona sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt kazandırdığını söylüyor.

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