Aybüke Pusat'ın güzellik kürü: 29'luk oyuncu "Çocukluktan gelen bir alışkanlık" diyerek açıkladı!

2014 Miss Turkey üçüncüsü olan Aybüke Pusat, cildinin sağlıklı ve genç görünümünü her zaman uyguladığı bakım rutinine borçlu. Pusat, "Cildim çok kuru olduğu için çocukluktan beri nemlendirici krem kullanırım. Bu benim için bir alışkanlık haline geldi" diyerek kuru cildini nemlendirmenin önemine vurgu yapıyor. Ayrıca bakım alışkanlıklarının büyük bir kısmını ailesinden öğrendiğini belirten ünlü oyuncu ebeveynlerinin de cilt bakımına özen gösterdiğini ifade ediyor.