Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira vergi kaçırdığını kabul etti! Az buz değil değil tam 2,9 milyon dolar! 8 yıl 2 ay hapis cezası...

2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz dünyaca ünlü şarkıcı Shakira oldu. Gerard Pique tarafından aldatılması, hakkındaki vergi karçıma suçları derken adından bolca söz ettiren Shakira cehpesinden yine bomba haberler var. Kolombiyali şarkıcı, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek anlaşma yoluna gitti.