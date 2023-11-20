Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira vergi kaçırdığını kabul etti! Az buz değil değil tam 2,9 milyon dolar! 8 yıl 2 ay hapis cezası...

2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz dünyaca ünlü şarkıcı Shakira oldu. Gerard Pique tarafından aldatılması, hakkındaki vergi karçıma suçları derken adından bolca söz ettiren Shakira cehpesinden yine bomba haberler var. Kolombiyali şarkıcı, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek anlaşma yoluna gitti.
Özel hayatındaki çalkantılarla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, hakkındaki 'vergi kaçırma' suçlarını kabul etti. İşte haberin devamı...
Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler manşetlerden aylarca düşmedi. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.
Pique, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı yeni sevgilisi Clara Chia ile aldatmıştı.