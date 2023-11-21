Öğrenenler bakın neyi merak ediyor! Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül’ün gerçek mesleği bambaşka çıktı! “Herkesin ilk sorduğu soru bu!”

İlhan Şen ve Özge Yağız'la başrolünü üstlendiği Safir dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Burak Berkay Akgül, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Her Pazartesi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Akgül'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 26 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Akgül'ün gerçek mesleğinin ne olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Akgül'ün bir röportajındaki "Okuduğum bölümü duyanların ilk sorduğu soru bu oluyor" sözleri ise dikkat çekti.