Öğrenenler bakın neyi merak ediyor! Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül’ün gerçek mesleği bambaşka çıktı! “Herkesin ilk sorduğu soru bu!”

İlhan Şen ve Özge Yağız'la başrolünü üstlendiği Safir dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Burak Berkay Akgül, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Her Pazartesi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Akgül'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 26 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Akgül'ün gerçek mesleğinin ne olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Akgül'ün bir röportajındaki "Okuduğum bölümü duyanların ilk sorduğu soru bu oluyor" sözleri ise dikkat çekti.
Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Safir, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan dizide Yaman karakterini canlandıran Burak Berkay Akgül de yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine 26 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?
1997 yılından dünyaya gelen Burak Berkay Akgül, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Burak Berkay Akgül, oyunculuk eğitimini Akademi 35.5 Sanat Evi'nde aldı.