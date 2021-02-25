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Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

Calvin Cordozar Broadus, bilinen sahne adıyla Snoop Dogg Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı, albüm yapımcısı ve oyuncu Snoop Dogg... Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınmakta...Dünyanın en ünlü rap şarkıcılarından biri olan Snoop Dogg, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Yıldız Tilbe ile yapılmış kolajını paylaşan Snoop Dogg, Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

25.02.2021 17:59 - Son Güncelleme: 25.02.2021 17:59
Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, Yıldız Tilbe ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü rapçi, 55 milyon takipçisi olan hesabından yaptığı paylaşım ile Türk takipçilerini heyecanlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

KARİYERİNDEKİ ZİRVE BUDUR

Snoop Dogg'un hikayesini gören Türk takipçiler, sosyal medyada gündem oluşturdu. İkilinin fotoğrafını yan yana gören takipçiler, "Snoop Dogg'un kariyerindeki zirvesi budur" dedi.

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

DR. DRE KEŞFETTİ

Calvin Cordozar Broadus, bilinen sahne adıyla Snoop Dogg Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı, albüm yapımcısı ve oyuncu. Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınmakta.

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

Dansları, tarzı ve konuşmasıyla farklı kişiliğini ortaya kıyan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün ağzını yayarak kendisinin taklidini yapan kişileri kınamıştı.

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

"ALLAH ONLARIN AĞIZLARINI AÇSIN"

Tilbe, Tiktok'taki hesabında, taklidini yapan insanlara, "Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın'' dedi.