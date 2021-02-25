Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe'yi paylaşınca olanlar oldu...

Calvin Cordozar Broadus, bilinen sahne adıyla Snoop Dogg Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı, albüm yapımcısı ve oyuncu Snoop Dogg... Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınmakta...Dünyanın en ünlü rap şarkıcılarından biri olan Snoop Dogg, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Yıldız Tilbe ile yapılmış kolajını paylaşan Snoop Dogg, Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

25.02.2021 17:59 - Son Güncelleme: 25.02.2021 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





