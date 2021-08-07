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Haberler Magazin Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! Brad Pitt ile yaptığı evlilikle çok konuşulan ve olaylı boşanmalarıyla gündemden düşmeyen Angelina Jolie hakkında ortaya atılan iddia duyanları şaşkına çevirdi. Yazdığı kitaplarla sık sık adından söz ettiren gazeteci Andrew David Morton bu kez Angelina Jolie'nin biyografisini kaleme aldı ve oyuncunun 16 yaşındayken annesinin erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini yazdı. İşte detaylar...

07.08.2021 21:54 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:03
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

İngiliz gazeteci Andrew David, daha önce Galler Prensesi, Tom Cruise, Madonna ve Monica Lewinsky gibi ünlü isimlerin biyografilerini kaleme almıştı. David, kitaplarındaki içerikleri nedeniyle de tartışma konusu olmuştu.

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Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

Andrew David Morton bu kez Angelina Jolie'nin biyografisini kaleme aldı ve oyuncu hakkında inanması güç bir iddiada bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

Snob'ta yer alan habere göre; Andrew David Morton'un ünlü aktör Angelina Jolie'nin annesinin erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiğini iddia etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

Söz konusu kitapta, Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve o zamanlar 16 yaşında olduğu öne sürüldü.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie hakkında skandal iddia! ‘Annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi’ dedi detaylar olay oldu

Angelina Jolie'nin bu olayın ardından annesi Marcheline Bertrand ile arasını düzeltmek için uzun yıllar çabaladığı belirtildi.

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