Baş Belası 9. bölüm fragmanı yayınladı! "Böyle anlattınız ya, hoşuma gitti"
Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alan Baş Belası, Cuma akşamı sekizinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası, son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Baş Belası'nın yayınlanan 9. bölüm fragmanı ise heyecanı doruklara çıkardı. Söz konusu fragmana İpek'in "Böyle anlattınız ya, hoşuma gitti" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası 9. bölüm fragmanı...
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası, 6 Ağustos Cuma günü sekizinci bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de izleyicilerden tam not aldı. Peki Baş Belası 8. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
BEŞ BELASI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin sekizinci bölümünde, Nazlı kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulunca panikle İpek'i aradı. İpek arkadaşına destek verirken ekip olayı araştırmak için çalışmalara başladı ve tüm deliller aleyhine olduğundan Nazlı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe götürdü. Şahin'in kardeşi Zehra ile ilgili İpek'le konuşması ikiliyi birbirine iyice yaklaştırdı.