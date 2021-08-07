Baş Belası 9. bölüm fragmanı yayınladı! "Böyle anlattınız ya, hoşuma gitti"

BEŞ BELASI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin sekizinci bölümünde, Nazlı kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulunca panikle İpek'i aradı. İpek arkadaşına destek verirken ekip olayı araştırmak için çalışmalara başladı ve tüm deliller aleyhine olduğundan Nazlı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe götürdü. Şahin'in kardeşi Zehra ile ilgili İpek'le konuşması ikiliyi birbirine iyice yaklaştırdı.