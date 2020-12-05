Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

Toplumu her kesimi tarafından ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster'de geceye bir yarışmacıya sorulan "Manzaraya karşı, mum ışığında ve klasik müzik eşliğinde' şeklinde başlayan bir ifadenin devamı muhtemelen hangisi olacaktır?" sorusu damga vurdu.