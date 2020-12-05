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Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisi ekranlarına başına kilitledi. 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster'de geceye bir yarışmacıya sorulan "Manzaraya karşı, mum ışığında ve klasik müzik eşliğinde' şeklinde başlayan bir ifadenin devamı muhtemelen hangisi olacaktır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı soruya öyle bir cevap verdi ki elenmekten kurtulamadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran o an ve yeni bölümden kareler...

05.12.2020 23:23 - Son Güncelleme: 05.12.2020 23:41
Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyicisi ekranlarına başına kilitledi.

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Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

Toplumu her kesimi tarafından ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster'de geceye bir yarışmacıya sorulan "Manzaraya karşı, mum ışığında ve klasik müzik eşliğinde' şeklinde başlayan bir ifadenin devamı muhtemelen hangisi olacaktır?" sorusu damga vurdu.

Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

Yarışmacı soruya öyle bir cevap verdi ki elenmekten kurtulamadı.

Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran o an ve yeni bölümden kareler...

Dramatik veda! Henüz 2. sorudayken öyle bir cevap verdi ki... Elenmekten kurtulamadı | Kim Milyoner Olmak İster

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