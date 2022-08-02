Doya Doya Moda Banu Teker çıka çıka bakın kim çıktı! Oradan oraya rüzgar nereye eserse! Meğer Kenan İmirzalıoğlu'yla...
Uzun bir aradan sonra TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayn Doya Doya Moda yarışmacıları sosyal medyada da adlarından fazlasıyla söz ettiriyor. Jüri koltuğunda . Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz 'ın oturduğu Doya Doya Moda'da adındna epey söz ettiren isimlerden biri olan Banu Teker bakın kim çıktı. İşte detaylar...
02.08.2022 11:46 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:46
TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor.
Doya Doya Moda 2022 yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker, tavırları ve konuşma tarzıyla izleyenlerin dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor.
Doya Doya Moda 2022 yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker, hali ve tavrıyla izleyenlerin oldukça dikkatini çekiyor. Sempatik yapısıyla jüri üyelerini de güldüren başarılı yarışmacı, meğerse ilk defa bir yarışma programına katılmamış.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞ
Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak ediliyor.