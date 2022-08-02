Azra Akın Bodrum tatilinde ortalığı salladı! Denizde eşi ve oğlu ile eğlendiği anları görenler: "Hem güzel hem mütevazı"
Azra Akın Bodrum tatilinde! Kainat Güzeli denizde eşi ve oğlu ile eğlendi o anları görenler, "Hem güzel hem mütevazı" yorumları yaptı. 2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Asil duruşu ve doğallığı ile kendisine hayran bırakan Azra Akın, oğlu ve eşi ile Bodrum tatilinde görüntülendi. Yine sadeliği tercih eden Azra, mütevazı halleri ile dikkat çekti.
02.08.2022 11:46 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:46
"HEM GÜZEL HEM MÜTEVAZI"
Azra Akın Bodrum tatilinde ortalığı salladı! Denizde eşi ve oğlu ile eğlendiği anları görenler, "Hem güzel hem mütevazı" yorumları yaptı.
4 yıllık birlikteliklerini 2017 yılında resmiyete taşıyan ve 2018 yılında evliliklerini Demir adını verdikleri oğulları ile taçlandıran Azra Akın ile Atakan Koru magazin dünyasının örnek çiftlerinden.
2002 yılında Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, gelenek bozmadı. Önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le Bodrum tatiline çıkan Akın, her zamanki gibi son derece mütevazıydı.
Birçok ünlünün aksine deniz kenarında sadeliği tercih eden Azra Akın, oğluna karşı gösterdiği ilgisiyle de bir kez daha gönülleri fethetti.