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'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

Günün en çok yanıtı aranan sorusu hiç kuşkusuz 'Donald Trump öldü mü?' sorusu oldu. Nedeni ise sözde kehanetleriyle ünlenen Amerikan dizisi The Simpsons... Yıllar önce pek çok tahminde bulunan The Simpsons'ın bir bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü gösterilmiş ve tarih olarak 27 Ağustos 2020 olarak gösterilmişti. Peki Donald Trump öldü mü? Tabi ki hayır...

28.08.2020 13:47 - Son Güncelleme: 28.08.2020 13:47
'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

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'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi. Tabi bir çoğu da uydurmadan ibaret.

'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

Ünlü TV dizisi Simpsons'ın ABD Başkanı Trump'ın 2020 yılında öleceğini tahmin ettiği iddiası da ilgi çeken paylaşımlar arasındaydı. Günün en çok aranan konusu olmasının nedeniyse The Simpsons'ın ölüm tarihi olarak 27 Ağustos 2020'yi işaret ettiği iddiası.

'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

The Simpsons dizisinde Trump 'ın ABD Başkanı olacağı ve daha sonra 2020 yılında öleceği sahneye böyle yer verilmişti. Tabi bunlara inanmadan önce izlenme kaygısının işin içine ne kadar girdiğini göz önüne almak gerek.

'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

Gelin görün ki The Simpsons'ın Donald Trump'ın ölüm tarihi olarak işaret ettiği günde Trump hayatının tarihi gecelerinden birini yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini, Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti.

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