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'Donald Trump öldü mü?' sorusu sosyal medyayı salladı ama... The Simpsons'ın bir kehaneti daha elinde patladı

Günün en çok yanıtı aranan sorusu hiç kuşkusuz 'Donald Trump öldü mü?' sorusu oldu. Nedeni ise sözde kehanetleriyle ünlenen Amerikan dizisi The Simpsons... Yıllar önce pek çok tahminde bulunan The Simpsons'ın bir bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü gösterilmiş ve tarih olarak 27 Ağustos 2020 olarak gösterilmişti. Peki Donald Trump öldü mü? Tabi ki hayır...

28.08.2020 13:47 - Son Güncelleme: 28.08.2020 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





