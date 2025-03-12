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Doktorlar’ın Suat'ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy, kariyerinin yanı sıra yıllar içinde değişmeyen görüntüsüyle de sık sık adından söz ettirdi. 55 yaşında olmasına rağmen hala gençliğini koruyan Aksoy, konuk olduğu bir magazin programında ise sırrını açıkladı. İşte Bekir Aksoy'un gençlik sırrı...

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 15:53
Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Suat karakterini canlandıran Bekir Aksoy, kariyerinin yanı sıra yıllar içinde değişmeyen görüntüsüyle de sık sık adından söz ettirdi.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

55 yaşında olmasına rağmen hala gençliğini koruyan Aksoy, konuk olduğu bir magazin programında ise sırrını açıkladı.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

Gel Konuşalım programına konuk olan Aksoy, gençlik sırrını şöyle açıkladı: "Tamamen ve tamamen eğlenmek, gülmek ve genetik.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

Saçlarımda boya yok. Botoks zaten yok, öyle işlemler düşünmüyorum. Güzellik insanın ruhuyla ilgili bir şey"

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

Öte yandan Aksoy, Doktorlar dizisindeki rol arkadaşı Yasemin Özilhan ile ilgili soruları da yanıtladı.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

Ünlü oyuncu, Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın Doktorlar dizi setinde tanışıp aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi: "Doktorlar'ı çekiyorduk o sırada tanışıklık oldu.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

O hastanenin sahibi İzzet'in ailesinin ortaklarındandı. Öyle başlamış olabilir çok güzel bir flörtleri vardı. Orada olduğunu zannediyorum"