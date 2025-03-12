Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy gençlik sırrını canlı yayında açıkladı!

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Suat karakterini canlandıran Bekir Aksoy, kariyerinin yanı sıra yıllar içinde değişmeyen görüntüsüyle de sık sık adından söz ettirdi.

55 yaşında olmasına rağmen hala gençliğini koruyan Aksoy, konuk olduğu bir magazin programında ise sırrını açıkladı.

Gel Konuşalım programına konuk olan Aksoy, gençlik sırrını şöyle açıkladı: "Tamamen ve tamamen eğlenmek, gülmek ve genetik.

Saçlarımda boya yok. Botoks zaten yok, öyle işlemler düşünmüyorum. Güzellik insanın ruhuyla ilgili bir şey"