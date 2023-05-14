Doğuş eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın 'Anneler Günü'nü bakın nasıl kutladı! "Çocuklarımın annesi olacağını hissettim" demişti: "Asil, ana yürekli..."
Doğuş eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın 'Anneler Günü'nü bakın nasıl kutladı. Yıllar önce verdiği bir röportajda "Onu görünce, çocuklarımın annesi olacağını hissettim" sözleri ile hafızalara kazınmıştı. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, Anneler Günü'nde hem annesini hem de eşini paylaştı. İşte zaman zaman DNA testi ile ilgili yaşanan gelişmelerle gündeme gelen ve gayrimeşru çocuk iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Doğuş'un 2 çocuğunun annesine kurduğu dikkat çeken cümle...
14.05.2023 10:56 - Son Güncelleme: 14.05.2023 11:03
"ASİL, ANA YÜREKLİ..."
Doğuş eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın 'Anneler Günü'nü bakın nasıl kutladı! "Çocuklarımın annesi olacağını hissettim" demişti...
2016 yılında verdiği bir röportajda Hoşkedem Hidayetkızı, "Doğuş'un çocuklara olan yaklaşımı ve merhameti beni etkiledi. Çocuk sahibi olacağımı düşünmüyordum ama Doğuş bu fikrimi değiştirdi" demiş, Doğuş ise "Onu orada görünce, çocuklarımın annesi olacağını hissettim" sözleriyle dikkat çekmişti.
14 Mayıs Anneler Günü paylaşımıyla dikkat çeken Doğuş Instagram'dan paylaştığı bu kare ile gündemde...