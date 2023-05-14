Doğuş eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın 'Anneler Günü'nü bakın nasıl kutladı! "Çocuklarımın annesi olacağını hissettim" demişti: "Asil, ana yürekli..."

2016 yılında verdiği bir röportajda Hoşkedem Hidayetkızı, "Doğuş'un çocuklara olan yaklaşımı ve merhameti beni etkiledi. Çocuk sahibi olacağımı düşünmüyordum ama Doğuş bu fikrimi değiştirdi" demiş, Doğuş ise "Onu orada görünce, çocuklarımın annesi olacağını hissettim" sözleriyle dikkat çekmişti.