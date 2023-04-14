RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! "1 tatlı kaşığı..."

Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! "1 tatlı kaşığı..."

2 yılda 35 kilo veren Zuhal Topal'ın sırrı ortaya çıktı. Ünlü sunucu bakın ne yiyerek zayıflamış...

takvim.com.tr
14.04.2023 09:12 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:12
Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! 1 tatlı kaşığı...

Zuhal Topal'ın doğum kilolarını nasıl verdiği ortaya çıktı. Nasıl zayıfladığı hakkında açıklama yapan ünlü sunucu bakın ne tüketiyormuş. 2 yıl içinde 35 kilo veren Topal'ın son halini görenler gözünü alamıyor. Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınan Zuhal Topal'ın takipçileri ise güzel sunucunun 46 yaşında incecik gözükmesinin formülünü merak ediyor. Şimdilerde 58 kilo olan Zuhal Topal 35 kiloyu bakın nasıl vermiş. İşte Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! 1 tatlı kaşığı...

35 KİLOYU BÖYLE VERMİŞ!

2 yılda 35 kilo verdiğini açıklayan Zuhal Topal; "Kızım Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirdiğim için kiloların bir kısmı kendiliğinden gitti."

Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! 1 tatlı kaşığı...

HER GÜN 1 TATLI KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI

"Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm' dedi.

Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! 1 tatlı kaşığı...

Topal "Zor olan bölümü ise doktor kontrolünde yaptığım Diyetle verdim. Az ve sık yemek yiyerek besleniyorum. Mutlaka doktor gözetiminde diyet yapmanızı öneriyorum" dedi.

Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! 1 tatlı kaşığı...

2 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN ÇÖREK OTU DİYETİ!

Bu diyete başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

SON DAKİKA