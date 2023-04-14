Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! "1 tatlı kaşığı..."

Zuhal Topal'ın doğum kilolarını nasıl verdiği ortaya çıktı. Nasıl zayıfladığı hakkında açıklama yapan ünlü sunucu bakın ne tüketiyormuş. 2 yıl içinde 35 kilo veren Topal'ın son halini görenler gözünü alamıyor. Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınan Zuhal Topal'ın takipçileri ise güzel sunucunun 46 yaşında incecik gözükmesinin formülünü merak ediyor. Şimdilerde 58 kilo olan Zuhal Topal 35 kiloyu bakın nasıl vermiş. İşte Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı...