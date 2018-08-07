Doğa Rutkaydan İşin zor diyenlere cevap!

Doğa Rutkay'dan ''İşin zor'' diyenlere cevap!
Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal 14 Temmuz'da ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Doğa Rutkay'ın bebekleriyle macerasını sosyal medya hesabından paylaşması ilginç yorumları da beraberinde getirdi. İşte o yorumlar ve Doğa Rutkay'ın cevabı...
7 Ağustos 2018 Salı, 17:44:07 Güncelleme: 18:02:34
Çocuk bakmak zor hele iki çocuk daha da zor" diyorlar.
Hayatta ne kolay ki?
Kendimi bildim bileli zor'la beraberim.
Okul kazan,büyü genç kız ol, kendini koru kolla, iyi insan ol, onurunu koru, incinme,incitme...
Ardından meslek seçimim.
Yok "babasının kızı" diye ünlü oldu etiketleri.
Kendini önce kendine ispatla sonra o yapıştırmalardan kurtul.
Ayaklarının üstünde dur.
Sev sevil.
Düş kalk yarası beresi tedavisi...
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