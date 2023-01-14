Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu "Çok ağır bir hastalık Covid'i mumla aratıyor"
Sevilen oyuncu Doğa Rutkay'dan gelen haberler herkesi üzdü... Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncuya ne olduğu merak edilirken Rutkay sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Domuz gribine yakalandığını söyleyen Rutkay bir süre hastanede tedavi gördüğünü belirterek, herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. İşte haberin detayları...
14.01.2023 13:58 - Son Güncelleme: 14.01.2023 13:58
Ekranların sevilen yüzü Doğa Rutkay geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Doğa Rutkay hastalığıyla ilgili ilk kez paylaşımda bulundu. İşte Doğa Rutkay'ın hastalığı ve son sağlık durumu.