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Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu "Çok ağır bir hastalık Covid'i mumla aratıyor"

Sevilen oyuncu Doğa Rutkay'dan gelen haberler herkesi üzdü... Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncuya ne olduğu merak edilirken Rutkay sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Domuz gribine yakalandığını söyleyen Rutkay bir süre hastanede tedavi gördüğünü belirterek, herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. İşte haberin detayları...

14.01.2023 13:58 - Son Güncelleme: 14.01.2023 13:58
Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu Çok ağır bir hastalık Covid’i mumla aratıyor

Ekranların sevilen yüzü Doğa Rutkay geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Doğa Rutkay hastalığıyla ilgili ilk kez paylaşımda bulundu. İşte Doğa Rutkay'ın hastalığı ve son sağlık durumu.

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Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu Çok ağır bir hastalık Covid’i mumla aratıyor

Güldür Güldür Show'da yer almasıyla ününe ün katan Rutkay'dan geçtiğimiz günlerde kötü bir haber gelmişti.

Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu Çok ağır bir hastalık Covid’i mumla aratıyor

Ünlü oyuncunun rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi gündem olmuştu. Oyuncunun sevenleri ise hastalığın nedenini merak ediyordu.

Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu Çok ağır bir hastalık Covid’i mumla aratıyor

Hastaneye kaldırılmasının ardından endişler artmıştı. Günler sonra Rutkay Instagram hesabından hastalığına dair bir açıklama yaptı.

Doğa Rutkay apar topar hastaneye kaldırıldı işte son sağlık durumu Çok ağır bir hastalık Covid’i mumla aratıyor

Doğa Rutkay paylaşımında domuz gribi olduğunu ve çok ağır bir şekilde atlattığını belirtti.

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