ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümden zirveye uçtu rekorla başladı! İlk bölümüyle sezonun en iyi açılışını yaptı
13 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluşan Ateş Kuşları sezonun en iyi açılışını yaparak büyük bir başarının altına imzasını attı. Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu Ve Burak Tozkoparan gibi isimleri bulunduran Ateş Kuşları, Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Ateş Kuşları ilk bölümüyle reytinglerde sezonun en iyi açılışını yapan dizi oldu. Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Ateş Kuşları ilk bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,50 izlenme oranı, %18,76 izlenme payı, AB'de %5,33 izlenme oranı, %13,44 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı, %15,36 izlenme payı elde etti.
"ADALETİN BU MU DÜNYA?"
"Ateş Kuşları"nın birinci bölümüne duayen isim Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Adaletin bu mu dünya" şarkısı, Mercan'ın "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoruz ki, 13 yaşında filan ölüyoruz!" cevabı ve Kara'nın "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri damga vurdu ve izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı.
ATEŞ KUŞLARI'NIN İLK BÖLÜMÜNDE;
23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan Köksüzler'den 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu?