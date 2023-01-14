ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümden zirveye uçtu rekorla başladı! İlk bölümüyle sezonun en iyi açılışını yaptı

ATEŞ KUŞLARI'NIN İLK BÖLÜMÜNDE;

23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan Köksüzler'den 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu?