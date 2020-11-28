Dizi oyuncusu Öykü Çelik: Benimle liseyi kı.ında mini etekle okumuş kızın bilgisi ve görgüsü bir olur mu?
Öykü Çelik, "Karadeniz kızıyım ben. Benimle liseyi kıçında mini etekle okumuş kızın bilgisi ve görgüsü bir olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş bir kızım." ifadelerini kullandı.
Tüm uyarıları yok sayıp yasak olmasına rağmen üst üste iki partiye katılan dizi oyuncusu Öykü Çelik, YouTube kanalında Cihan Şensözlü'nün sorularını ve gelen eleştirileri yanıtladı. Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik'ten tuhaf açıklamalar...
"POZİTİF OLMADIĞIMI BİLİYORUM"
Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, "Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.
"1-2 KİŞİYİ DÖVMÜŞLÜĞÜM VAR"
Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
"Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim." dedi.
"DİZ ALTINDA ETEKLE BÜYÜMÜŞ KIZIM"
".... kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum." açıklamasında bulundu.