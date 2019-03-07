Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan gündem olmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar ile olan evliliği göz dolduran Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan bu kez otomobiliyle şaşırttı. Engin Altan Düzyatan son olarak kullandığı otomobille gündeme geldi.
Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor!07.03.2019 13:31
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