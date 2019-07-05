Burak Özçivit'in zor anları

Romanya, Kazakistan’dan sonra Beyrut’ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit, hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Burak Özçivit'in zor anları05.07.2019 13:22
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