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Burak Özçivit'in zor anları

05.07.2019 13:22

Romanya, Kazakistan’dan sonra Beyrut’ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit, hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.


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