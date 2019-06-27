Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit, Bükreş'te ilgi büyüktü. Bir markanın yüzü olan Burak Özçivit, Bükreş mağazasının açılışı için Romanya'ya gitti. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakteri ile ekranda olacak olan oyuncu Burak Özçivit'i görmeye gelenler adeta izdihama neden oldu. Yeni imajıyla dikkat çeken Osman Gazi Burak Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaştı...
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit için Romanya'da izdiham yaşandı! (Video)27.06.2019 10:55
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