Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, atv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana reytingleri alt üst etti. Engin Altan Düzyatan'dan aldığı tahtı üst basamaklara çıkaran Burak Özçivit oyunculuğu ile göz dolduruyor. Dizinin fanatiklerinin ise kafasında bir soru işareti var? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Instagram'ında Engin Altan Düzyatan'a sürekli sorulan bu soru, Düzyatan'ın sakallarını uzatması ile iyice alevlendi. Bazı kullanıcılar 'Umarım bu sakalları malum sebep için uzatıyorsunuzdur?' sorularını sormaya başladı. Tüm bunların üzerine Engin Altan Düzyatan'ın yaptığı bir paylaşım iddiaları alevlendirdi. Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönecek sorusu dizinin izleyicileri tarafından yanıt bekliyor. İşte cevabı...
Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Dizinin takipçileri, Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 15 Nisan ATV yayın akışı sorgulanmaya başlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle dizi çekimlerinin ertelenmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor. Takipçiler dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak merak ederken diğer bir yanda da Engin Altan Düzyatan'ın diziye geri dönüp dönmeyeceğinin yanıtını arıyor.
"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"