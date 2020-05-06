RAMAZAN İMSAKİYE
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, atv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana reytingleri alt üst etti. Engin Altan Düzyatan'dan aldığı tahtı üst basamaklara çıkaran Burak Özçivit oyunculuğu ile göz dolduruyor. Dizinin fanatiklerinin ise kafasında bir soru işareti var? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Instagram'ında Engin Altan Düzyatan'a sürekli sorulan bu soru, Düzyatan'ın sakallarını uzatması ile iyice alevlendi. Bazı kullanıcılar 'Umarım bu sakalları malum sebep için uzatıyorsunuzdur?' sorularını sormaya başladı. Tüm bunların üzerine Engin Altan Düzyatan'ın yaptığı bir paylaşım iddiaları alevlendirdi. Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönecek sorusu dizinin izleyicileri tarafından yanıt bekliyor. İşte cevabı...

06.05.2020 08:51 - Son Güncelleme: 06.05.2020 08:51
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım

Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Dizinin takipçileri, Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 15 Nisan ATV yayın akışı sorgulanmaya başlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle dizi çekimlerinin ertelenmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor. Takipçiler dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak merak ederken diğer bir yanda da Engin Altan Düzyatan'ın diziye geri dönüp dönmeyeceğinin yanıtını arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım

'UMARIM O SAKALLARI BEKLEDİĞİMİZ ŞEY İÇİN UZATIYORSUNUZDUR?'

Son dönemde Engin Altan Düzyatan'ın uzayan sakalları takipçileri heyecanlandırdı. Bazı kullanıcılar 'Umarım o sakalları beklediğimiz şey için uzatıyorsunuzdur?' bile dedi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Diziye tarihte Ertuğrul Gazi'nin ağabeyi Sungur Tekin'in katılması izleyiciyi de büyük heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı kafaları karıştırsa da gerçek ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım

ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Kafaları karıştıran paylaşım

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

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