Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...
Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi, kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah kendi evinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus'taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracından sevgilisine 'Dünya bir yana sen bir yana' sözleriyle aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı hakkında bu kez şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Karantina günlerinde sevgilinin sevdiği yiyeceklerden alan Hadise, Kaan Yıldırım için iki koli bakın ne siparişi verdi...
Hadise'nin Kaan Yıldırım'a duyduğu aşkı geçtiğimiz gün bir kez daha sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde ilan eti. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir sevgilisinin evine bir kendi evine giden Hadise, karantina günlerinde sevgilisini düşünmeden duramıyor.
34 yaşındaki şarkıcı, son olarak VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in 'Leila' adlı parçasını dinlediği anları paylaşmıştı. Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı videoda 'Dünya bir yana sen bir yana' derken yaptığı vurgu, bu videonun sahibinin aslında Kaan Yıldırım olduğunu adeta gözler önüne serdi.