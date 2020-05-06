RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi, kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah kendi evinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus'taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracından sevgilisine 'Dünya bir yana sen bir yana' sözleriyle aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı hakkında bu kez şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Karantina günlerinde sevgilinin sevdiği yiyeceklerden alan Hadise, Kaan Yıldırım için iki koli bakın ne siparişi verdi...

06.05.2020 09:35 - Son Güncelleme: 06.05.2020 09:35
Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

Hadise'nin Kaan Yıldırım'a duyduğu aşkı geçtiğimiz gün bir kez daha sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde ilan eti. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir sevgilisinin evine bir kendi evine giden Hadise, karantina günlerinde sevgilisini düşünmeden duramıyor.

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Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

Hadise'nin, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın çok sevdiği kestaneden iki koli sipariş verdiği iddia edildi.

Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

Sokağa çıkma yasağından önce evin eksiklerini tamamlayan Hadise, Yıldırım'ın sevdiği yiyeceklerden de alıyor.

Instagram'dan Reynmen'in Leila şarkısına eşlik ettiği anların videosunu çekti.

Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

34 yaşındaki şarkıcı, son olarak VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in 'Leila' adlı parçasını dinlediği anları paylaşmıştı. Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı videoda 'Dünya bir yana sen bir yana' derken yaptığı vurgu, bu videonun sahibinin aslında Kaan Yıldırım olduğunu adeta gözler önüne serdi.

Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

Videoda bir başka dikkat çeken detay ise Hadise'nin yüzündeki mutluluk...

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