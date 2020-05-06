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Hadise sevgilisini düşünmeden duramıyor! Sırf Kaan Yıldırım sevdiği için iki koli...

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi, kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah kendi evinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus'taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracından sevgilisine 'Dünya bir yana sen bir yana' sözleriyle aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı hakkında bu kez şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Karantina günlerinde sevgilinin sevdiği yiyeceklerden alan Hadise, Kaan Yıldırım için iki koli bakın ne siparişi verdi...

06.05.2020 09:35 - Son Güncelleme: 06.05.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





