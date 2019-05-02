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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!

Herkes Diriliş Ertuğrul dizisinde 37 yaşındaki oyuncu Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp karakterinin ölüp, ölmediğini merak ediyor. Hal böyle olunca sosyal medyanın en popüler ismi bir anda Cengiz Coşkun oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Cengiz Coşkun'un eski sevgilisini görenler şaşkına döndü. Çünkü o da en az Cengiz Coşkun kadar ünlü bir isim. Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kim çıktı.

02.05.2019 17:05 - Son Güncelleme: 02.05.2019 17:05
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!

37 yaşındaki Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteri ile kariyerinde parladı. Son bölümde yaşananların ardından herkesin gözü kulağı Cengiz Coşkun'da. Hal böyle olunca Cengiz Coşkun'u arayanların karşına Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi çıktı. Cengiz Coşkun'un çok ünlü eski sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!
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