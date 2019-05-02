Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi bakın kimmiş!

37 yaşındaki Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteri ile kariyerinde parladı. Son bölümde yaşananların ardından herkesin gözü kulağı Cengiz Coşkun'da. Hal böyle olunca Cengiz Coşkun'u arayanların karşına Cengiz Coşkun'un eski sevgilisi çıktı. Cengiz Coşkun'un çok ünlü eski sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?