GaleriMagazin

Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon tarihi! Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman yayın tarihi oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin açıklanmasının ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncunun Diriliş Osman ile ekranlara döneceği öğrenildi. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacak. Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.

05.10.2019 13:39 - Son Güncelleme: 05.10.2019 13:40
Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon tarihi! Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

Diriliş Osman 1. sezon bugün var mı? Diriliş Ertuğrul devamı olan yeni dizi Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ardından, devam projesi olan Diriliş Osman dizisi başlıyor. ATV ekranlarında yer alacak Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş süresi konu edinilecek.

Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon tarihi! Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DİRİLİŞ OSMAN'A KATILAN YENİ BOMBA TRANSFERLER KİMLER?

TIKLA VE İZLE

Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon tarihi! Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon tarihi! Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. İzlenme rekorları kırması beklenen Diriliş Osman dizisinin Ekim ayının ilk haftalarında yayında olması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon tarihi! Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

RAGIP SAVAŞ

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...