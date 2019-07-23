Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan baldızının doğum gününde... 23.07.2019 17:29

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam Alkoçlar ailesi ile birlikte baldızı Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlamasındaydı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişimi fark eden hayranları, Düzyatan'ın kilo aldığı ve bir anda çöktüğü şeklinde yorumlarda bulundu.