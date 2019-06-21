Engin Altan Düzyatan'ın otomobili ne marka? Arabasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan gündem olmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar ile olan evliliği göz dolduran Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan, son olarak kullandığı otomobille çok konuşuldu. Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, büyük finalin ardından yine gündem oldu. Engin Altan Düzyatan bu kez oyunculuğu değil de özel hayatıyla konuşuldu. Sevenleri Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini merak eder oldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve ünlü isimlerin otomobilleri. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.
Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.
İŞTE ÜNLÜLERİN BİRBİRİNDEN GÜZEL OTOMOBİLLERİ