Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın ardından bomba gelişme! Yapımcısı duyurdu
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman filmlerinin ardından seriye yeni bir film daha mı ekleniyor? Diriliş ve Kuruluş dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni filmin mesajını sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi milyonlar tarafından ilgi gören yapımlara imza atan Mehmet Bozdağ isminin Uyanış olabileceği söylenen yeni filmle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Mehmet Bozdağ'ın açıklaması Diriliş ve Kuruluş hayranlarını heyecanlandırdı. Uyanış'ın konusu ne? Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Engin Altan Düzyatan, 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Mehmetçik Kut'ul Amare dizilerinin ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin yapımcı, senaristi Mehmet Bozdağ'dan hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama geldi. Mehmet Bozdağ yeni filme dair mesaj verdi. Peki Mehmet Bozdağ'ın yeni çıkarmayı düşündüğü filmin adı Uyanış mı olacak? Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın devamı mı olacak? İşte tüm detaylar...
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın ardından bomba gelişme! Yapımcısı duyurdu
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman filmlerinin ardından seriye yeni bir film daha mı ekleniyor? Diriliş ve Kuruluş dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni filmin mesajını sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi milyonlar tarafından ilgi gören yapımlara imza atan Mehmet Bozdağ isminin Uyanış olabileceği söylenen yeni filmle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Mehmet Bozdağ'ın açıklaması Diriliş ve Kuruluş hayranlarını heyecanlandırdı. Uyanış'ın konusu ne?
Mesajı verdi
Diriliş Ertuğrul dizisiyle televizyon sektöründe adından söz ettirmeye başlayan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ gelen olumlu tepkiler ve Diriliş Ertuğrul'u her gün zirveye taşıyan reyting verilerinden sonra devam dizisi olan Kuruluş Osman'ı çekmeye karar vermişti. Mehmet Bozdağ şimdi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı isimli sinema filminden sonra ikinci film için mesaj verdi.