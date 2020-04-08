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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın ardından bomba gelişme! Yapımcısı duyurdu

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman filmlerinin ardından seriye yeni bir film daha mı ekleniyor? Diriliş ve Kuruluş dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni filmin mesajını sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi milyonlar tarafından ilgi gören yapımlara imza atan Mehmet Bozdağ isminin Uyanış olabileceği söylenen yeni filmle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Mehmet Bozdağ'ın açıklaması Diriliş ve Kuruluş hayranlarını heyecanlandırdı. Uyanış'ın konusu ne? Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Engin Altan Düzyatan, 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

08.04.2020 17:23 - Son Güncelleme: 08.04.2020 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





